Россиянам назвали пункты, без которых договор купли-продажи автомобиля можно легко оспорить

«В договоре купли-продажи автомобиля следует указать, что продавец гарантирует, что автомобиль свободен от требований третьих лиц, не находится в залоге и не является предметом спора. Также нужно предусмотреть пункт о том, что в случае предъявления претензий по существу договора продавец обязуется вернуть покупателю деньги в полном объеме в определенный срок», — перечислил Шелков в беседе с журналом Motor.

Если расчет происходит за наличные, продавец должен заверить своей подписью, что получил деньги в полном объеме. Если безналичным путем — нужно привести банковские реквизиты, по которым перечислены деньги, добавил он.

По словам Шелкова, указывать в договоре купли-продажи реальную стоимость автомобиля, а не заниженную, крайне важно. Если возникнет необходимость оспорить сделку в судебном порядке, вернуть по решению суда удастся только ту сумму, которая прописана в документе.

Читайте также: