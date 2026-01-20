Россиянам назвали самый продаваемый кроссовер в 2026 году

«По итогам 3-й недели 2026 года (с 12 по 18 января) в России было реализовано 1 342 кроссовера TENET T4. <…> достигнутый результат позволил этой модели впервые стать самой популярной в сегменте SUV. Вторую позицию в этом рейтинге заняла еще одна модель TENET – кроссовер T7 (1 115 шт.)», – говорится в публикации.

По данным агентства, спросом у россиян также пользуется Haval Jolion. Объемы продаж других моделей кроссоверов составили менее 800 единиц, при этом самыми популярными оказались Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Mazda CX-5, Haval M6, Geely Monjaro, Belgee X50 и Jetour T1.

До этого автоэксперт Зиновьев отметил, что Ford Grand с пробегом, который можно приобрести за 1,5 млн рублей, отличается стойкостью к ржавчине. Среди недостатков автоэксперт отметил дороговизну ремонта, бензиновые турбомоторы 1.5 EcoBoost — «слишком рискованный вариант».

Ранее рассказали, куда жаловаться, если на дороге нет нужного знака.