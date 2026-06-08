Опубликовано 08 июня 2026, 09:421 мин.
Россиянам предлагают купить «каракатицу» Brabus за 88 миллионов рублей
В России продают Brabus Crawler, на котором нельзя ездить по дорогам. В продаже возникло багги Brabus Crawler, которых было сделано только 15 штук, а стоимость каждого составляла 749 тыс. евро. На факт публикации этого объявления обратил внимание журнал Motor. За машину 2025 года и с пробегом 15 км продавец планирует выручить 88 млн рублей.
© Brabus
«Этот внедорожник нового поколения создан для покорения любых ландшафтов, сочетая экстремальную проходимость с бескомпромиссной мощностью», — пишет продавец.
Отдельно уточняется, что автомобиль находится в состоянии нового, с минимальным пробегом всего 15 километров, что гарантирует полное отсутствие эксплуатации.
В основе вездехода лежит стальной пространственный каркас, к которому крепятся агрегаты. Внедорожник оснащён битурбомотором Brabus Rocket 900, чья отдача составляет 900 л.с. и 1250 Нм.
Важно, что Brabus Crawler не имеет допуска на дороги общего пользования, поэтому ездить на таком автомобиле можно только по отдалённому бездорожью или гоночным трассам.
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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