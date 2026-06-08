Россиянам предлагают купить «каракатицу» Brabus за 88 миллионов рублей

«Этот внедорожник нового поколения создан для покорения любых ландшафтов, сочетая экстремальную проходимость с бескомпромиссной мощностью», — пишет продавец.

Отдельно уточняется, что автомобиль находится в состоянии нового, с минимальным пробегом всего 15 километров, что гарантирует полное отсутствие эксплуатации.

В основе вездехода лежит стальной пространственный каркас, к которому крепятся агрегаты. Внедорожник оснащён битурбомотором Brabus Rocket 900, чья отдача составляет 900 л.с. и 1250 Нм.

Важно, что Brabus Crawler не имеет допуска на дороги общего пользования, поэтому ездить на таком автомобиле можно только по отдалённому бездорожью или гоночным трассам.

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