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Опубликовано 09 июня 2026, 06:58
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Россиянам раскрыли, грозит ли штраф за просроченную аптечку в авто

Юрист Воропаев: водитель не обязан возить в машине аптечку. С 2023 года автомобилистам разрешили не хранить аптечку в бардачке, сообщил «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев.
аптечка
аптечка
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«У нас в 2023 году, в сентябре месяце, были внесены изменения в приложение к правилам дорожного движения, касающиеся перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. И там был исключен пункт о том, что водитель обязан при себе иметь (то есть в автомобиле) аптечку», — сообщил адвокат.

По словам юриста, действующее российское законодательство не наказывает водителей за отсутствие аптечки в машине или её просроченный срок годности. Такого нарушения в КоАП просто нет, и штраф за него не предусмотрен.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
Тег:
#Штрафы
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