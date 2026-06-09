Россиянам раскрыли, грозит ли штраф за просроченную аптечку в авто

«У нас в 2023 году, в сентябре месяце, были внесены изменения в приложение к правилам дорожного движения, касающиеся перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. И там был исключен пункт о том, что водитель обязан при себе иметь (то есть в автомобиле) аптечку», — сообщил адвокат.

По словам юриста, действующее российское законодательство не наказывает водителей за отсутствие аптечки в машине или её просроченный срок годности. Такого нарушения в КоАП просто нет, и штраф за него не предусмотрен.

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