Россиянам раскрыли, когда гаишник не имеет права эвакуировать авто

«У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте», — заявил он.

Осенью прошлого года жительница Забайкальского края с трехмесячным ребенком на шесть часов заблокировалась в своем автомобиле, чтобы не отдавать его судебным приставам.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как распознать битую машину при покупке

В России выставили на продажу Cadillac, почти как у Дональда Трампа

Машину Волка из «Ну, погоди!» выпустили в виде лего-игрушки