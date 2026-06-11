Опубликовано 11 июня 2026, 06:361 мин.
Россиянам раскрыли, когда гаишник не имеет права эвакуировать авто
Юрист Воропаев: если водитель прибыл на место эвакуации своего авто, машину вернут. Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.Ru» пояснил: если водитель успеет подойти к месту эвакуации до того, как эвакуатор тронется, машину обязаны вернуть.
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«У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте», — заявил он.
Осенью прошлого года жительница Забайкальского края с трехмесячным ребенком на шесть часов заблокировалась в своем автомобиле, чтобы не отдавать его судебным приставам.
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Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
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