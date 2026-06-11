В России выставили на продажу Cadillac, почти как у Дональда Трампа

Кузов Cadillac Escalade защищён по стандарту BR6/VR6, что означает защиту от стрелкового оружия калибра 7,62x51 с пулями без упрочнённого бронебойного сердечника. Днище автомобиля выдерживает подрыв двух ручных гранат типа DM51.

Пассажирская капсула спрятана за стальными листами в дверях, на крыше, под полом и в багажном отсеке, а вместо обычных стёкол применены бронированные. Механизмы дверей усилены, что обеспечивает им большую защиту при обстреле.

Президент США Дональд Трамп пользуется похожим автомобилем. Во всяком случае, он пользовался новыми высокозащищенными внедорожниками во время визита на Международный экономический форум в швейцарском Давосе в январе 2026 года.

Таким образом, в распоряжении президента США, помимо парадного лимузина Cadillac One, имеются и внедорожники. До того, как новые Cadillac вступили в строй, Трамп ездил на Chevrolet Suburban.

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