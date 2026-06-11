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Опубликовано 11 июня 2026, 06:03
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В России выставили на продажу Cadillac, почти как у Дональда Трампа

«Крепость на колёсах»: в продаже возник Cadillac Escalade за 42 млн рублей. Машина 2025 года выпуска оснащена 420-сильным двигателем объёмом 6,2 литра. Её пробег, как выяснил журнал Motor, составляет 50 км. Стоимость автомобиля, который предлагает приобрести московский автосалон, составляет 42 млн рублей.
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
© Cadillac
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Кузов Cadillac Escalade защищён по стандарту BR6/VR6, что означает защиту от стрелкового оружия калибра 7,62x51 с пулями без упрочнённого бронебойного сердечника. Днище автомобиля выдерживает подрыв двух ручных гранат типа DM51.

Пассажирская капсула спрятана за стальными листами в дверях, на крыше, под полом и в багажном отсеке, а вместо обычных стёкол применены бронированные. Механизмы дверей усилены, что обеспечивает им большую защиту при обстреле.

Президент США Дональд Трамп пользуется похожим автомобилем. Во всяком случае, он пользовался новыми высокозащищенными внедорожниками во время визита на Международный экономический форум в швейцарском Давосе в январе 2026 года.

Таким образом, в распоряжении президента США, помимо парадного лимузина Cadillac One, имеются и внедорожники. До того, как новые Cadillac вступили в строй, Трамп ездил на Chevrolet Suburban.

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Автор:Алексей Кованов
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