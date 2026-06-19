Россиянам рассказали, что им грозит за просроченный техосмотр в 2026 году

«По статье 12.5 ч 1.1 КоАП штраф составляет 2 тыс. рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным», — пояснил адвокат.

Он уточнил, что наказание за отсутствие техосмотра не распространяется на владельцев легковых автомобилей, для которых процедура добровольна. Штрафы предусмотрены только для такси, автобусов, грузовиков и других машин, подлежащих обязательной диагностике.

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