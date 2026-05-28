Россиянам рассказали, как избежать провокации на взятку на дороге

«Если сотрудник ДПС своими действиями, поведением намекает на то, что может закрыть глаза на совершенное водителем правонарушение, тут совет один простой: ни в коем случае не предлагать денежные средства за то, чтобы вопрос был закрыт. Потому что, как правило, это как раз закончится обвинением во взяточничестве», — сообщил юрист.

По его словам, если водитель попытается «решить вопрос» с инспектором или согласится на неформальную договорённость, последствия могут быть куда серьёзнее административного штрафа или лишения прав — вплоть до уголовной ответственности с реальным лишением свободы. Специалист призывает категорически отвергать подобные предложения и не инициировать их самому. Любые действия следует совершать исключительно в соответствии с законодательством.

При возникновении сомнений в собственной вине или при выявлении процессуальных ошибок водителю необходимо на это реагировать и добиваться справедливости. Если имеются законные поводы (например, нарушения процедуры), стоит требовать прекращения производства по делу.

