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Опубликовано 10 июня 2026, 06:51
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Россиянам рассказали, какие услуги в автосервисах чаще всего навязывают

Автоэксперт Самойлов назвал две основные схемы навязывания услуг в автосервисах. Недобросовестные автосервисы часто навязывают автовладельцам ненужный ремонт двигателя, КПП, рулевого управления и электроники либо замену целых узлов, тогда как можно было бы починить одну деталь. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Самойлов, директор по сопровождению партнёров международной сети Fit Service.
Автосервис
Автосервис
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Чаще всего „накрутки“ происходят там, где клиенту сложнее всего оценить реальный объем работ: в технически сложных и скрытых узлах. Это ремонт двигателя, коробки передач, рулевого управления, сложной электроники», — отметил эксперт.

Специалист отметил ещё один частый приём недобросовестных мастерских: замена узла в сборе (например, рулевой рейки или генератора), хотя достаточно было бы отремонтировать одну деталь. При этом клиенту не говорят о причине поломки и не предлагают более дешёвый вариант.

В крупных сертифицированных сетях, напротив, действуют чёткие регламенты, прозрачные цены и внутренний контроль качества. Самойлов подчеркнул: крупный бизнес сегодня нацелен на долгосрочные отношения, а не на разовую выгоду. Намеренное завышение работ не только неэтично, но и экономически невыгодно — потеря доверия обходится дороже любого крупного счёта.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
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