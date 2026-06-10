Россиянам рассказали, какие услуги в автосервисах чаще всего навязывают

«Чаще всего „накрутки“ происходят там, где клиенту сложнее всего оценить реальный объем работ: в технически сложных и скрытых узлах. Это ремонт двигателя, коробки передач, рулевого управления, сложной электроники», — отметил эксперт.

Специалист отметил ещё один частый приём недобросовестных мастерских: замена узла в сборе (например, рулевой рейки или генератора), хотя достаточно было бы отремонтировать одну деталь. При этом клиенту не говорят о причине поломки и не предлагают более дешёвый вариант.

В крупных сертифицированных сетях, напротив, действуют чёткие регламенты, прозрачные цены и внутренний контроль качества. Самойлов подчеркнул: крупный бизнес сегодня нацелен на долгосрочные отношения, а не на разовую выгоду. Намеренное завышение работ не только неэтично, но и экономически невыгодно — потеря доверия обходится дороже любого крупного счёта.

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