Опубликовано 07 июля 2026, 09:561 мин.
Россиянам рассказали, какое наказание ждет за хранение электросамоката в подъезде
Юрист Воропаев: за хранение электросамоката в подъезде грозит штраф. Кроме того, ответственность также предусмотрена за хранение электровелосипедов и скутеров. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.
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«За хранение и подзарядку электросамокатов в подъезде, электроскутеров и велосипедов наказания нет. Но есть правила МЧС России по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации — это у нас лестничные площадки, коридоры и в подъезде», — сообщил адвокат.
По словам юриста, размещение электросамокатов, велосипедов или скутеров на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры, подъезды) является нарушением правил пожарной безопасности и влечёт административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
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Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
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