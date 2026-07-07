Россиянам рассказали, какое наказание ждет за хранение электросамоката в подъезде

«За хранение и подзарядку электросамокатов в подъезде, электроскутеров и велосипедов наказания нет. Но есть правила МЧС России по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации — это у нас лестничные площадки, коридоры и в подъезде», — сообщил адвокат.

По словам юриста, размещение электросамокатов, велосипедов или скутеров на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры, подъезды) является нарушением правил пожарной безопасности и влечёт административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

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