Новости
Опубликовано 27 апреля 2026, 13:02
1 мин.

Россиянам рассказали о четырех минусах подержанного кроссовера Jetour T1

"За рулем" раскритиковал Jetour T1 за сколы на капоте и плохую аэродинамику. Эксперты издания «За рулём» поделились честными впечатлениями о китайском кроссовере Jetour T1 после двух месяцев зимней эксплуатации и пробега более 15 тысяч километров.
Jetour T1
© Jetour
Алексей Морозов
Передняя кромка капота из-за формы быстро покрывается сколами — автор советует сразу клеить защитную плёнку. Лобовое стекло тоже уязвимо: за два месяца два скола, один от болта из-под колеса соседней машины, другой — под щёткой стеклоочистителя, отметили эксперты журнала.

Боковые стёкла быстро закидывает грязью именно в зоне зеркал. Виной всему пластиковые уголки в передней части стёкол — они создают завихрения. Решение — ставить дефлекторы на двери.

Лючок бензобака склонен к обмерзанию. В сильный мороз он однажды не открылся. Специалист советует сразу обработать механизм размораживателем.

Серьёзных проблем за 15 тысяч километров не выявлено, но эти мелочи лучше знать заранее.

Читайте также:

Li Auto представила шестиместный флагманский кроссовер за 6 млн рублей

Jetour TX дебютировал в Пекине как первый электромобиль марки

Hongqi P567 оснастили электромоторами мощностью 831 л.с.

Источник:За рулем
Автор:Алексей Морозов
Тег:
#Jetour