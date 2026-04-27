Россиянам рассказали о четырех минусах подержанного кроссовера Jetour T1
Передняя кромка капота из-за формы быстро покрывается сколами — автор советует сразу клеить защитную плёнку. Лобовое стекло тоже уязвимо: за два месяца два скола, один от болта из-под колеса соседней машины, другой — под щёткой стеклоочистителя, отметили эксперты журнала.
Боковые стёкла быстро закидывает грязью именно в зоне зеркал. Виной всему пластиковые уголки в передней части стёкол — они создают завихрения. Решение — ставить дефлекторы на двери.
Лючок бензобака склонен к обмерзанию. В сильный мороз он однажды не открылся. Специалист советует сразу обработать механизм размораживателем.
Серьёзных проблем за 15 тысяч километров не выявлено, но эти мелочи лучше знать заранее.
