Россиянам рассказали о доступном кроссовере за 1 млн рублей

«Модификаций всего две, и ту, что с турбомотором 1.5 (145 л.с.) и вариатором Punch VT3, рекомендовать не рискнем — из-за вариатора, не славящегося высокой надежностью. Мотор же с распределенным впрыском и чугунным блоком особых засад не таит. Вторая комбинация: атмосферник 1.8 (132 л. с.) — клон тойотовского 1ZZ-FE — в паре с механической коробкой», — отмечает Зиновьев.

Эксперт отметил, что двигатель после 100 тысяч км может подъедать масло и требовать замены цепи ГРМ, однако механическая коробка передач нареканий не вызывает и в ремонте дешевле вариатора. Остальные узлы, по его словам, удачны: кузов качественно окрашен, поломки редки (кроме возможных течей антифриза), салон просторен и комфортен, электроника работает без сбоев. В итоге Зиновьев рекомендовал к покупке версию с «механикой».

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