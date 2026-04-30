Россиянам рассказали о перспективах семиместного кроссовера Soueast S08

По словам автоэксперта, перспективы Soueast S08 в России пока туманны, но стоит учесть, что две более молодые модели, «шестёрка» и «семёрка», уже собирают на калининградском заводе «Автотор». Так что к S08 стоит присмотреться повнимательнее.

Soueast S08 довольно крупный семиместный кроссовер, практически совпадающий по габаритам с Kia: длина — 4810 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1705 мм, колёсная база — 2820 мм. Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 144 л.с., работающий в паре с электромотором. Суммарная отдача гибридной системы достигает примерно 350 л.с. и 530 Нм, так что динамика, безусловно, будет впечатляющей. Неплоха и дальнобойность: в гибридном режиме запас хода составляет 800 км, а на чистом электричестве можно проехать до 100 км.

