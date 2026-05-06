Россиянам рассказали, почему нужно иметь бумажный полис ОСАГО

В связи с ограничениями в работе сети Интернет может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис ОСАГО, используя свой служебный интернет-сервис. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

На случай остановки инспектором ДПС автомобилистам, оформившим электронный полис обязательного страхования, рекомендуется иметь при себе бумажную распечатку документа — это поможет выяснить, что гражданская ответственность действительно застрахована.

4 мая «большая четвёрка» российских операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье по соображениям безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Ограничения также действуют и в других регионах. Операторы связи рассылают сообщения такого содержания: «Сейчас в вашем районе может быть временно ограничен мобильный интернет, а качество голосовой связи ниже обычного. Это связано с обеспечением безопасности».

