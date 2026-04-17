Россиянам рассказали, почему после зимы надо поменять масло в моторе

«Современные масла гарантировано сохраняют свои свойства на протяжении 10 тысяч километров, если это синтетика и 5 тысяч километров на минеральной основе. Но зимняя эксплуатация имеет свои нюансы», — сказал эксперт.

По его словам, зимой средняя скорость движения падает, а время работы на холостом ходу растет. Пока греется машина во дворе, стоит в десятибалльных пробках и двигатель работает, а машина не едет — масло работает вхолостую часами. Оно не получает нормального охлаждения и стареет гораздо быстрее, чем при равномерном движении по трассе, рассказал эксперт.

При холодных пусках в минус 20 °C масло густеет, превращаясь в вязкую пасту, и не успевает за первые секунды добраться до всех трущихся пар. Поршни, кольца, коленвал, распределительные валы — все эти детали в момент запуска работают практически всухую. Один холодный пуск старит масло так же сильно, как несколько сотен километров спокойной езды. За зиму таких пусков — десятки и сотни, уточнил Масло теряет свои свойства задолго до того, как будет пройден регламентный пробег, уточнил Тимашов.

В «Автодоме» напоминают, что зимой двигатель не всегда прогревается до рабочей температуры, особенно при коротких поездках. Масло густое не может нормально вымывать грязь и отводить тепло. В результате внутри двигателя растут отложения: лаковые пленки на деталях, шлам в масляных каналах, нагар на поршневых кольцах. Это ухудшает работу двигателя и приближает капремонт.

После зимы Тимашов посоветовал заменить масло и масляный фильтр в двигателе, а также провести экспресс-диагностику: проверить наличие течей антифриза и масла, оценить чистоту радиаторов и состояние приводных ремней. На подъемнике у автомобиля необходимо осмотреть подвеску, целостность сайлентблоков, пыльников, амортизаторов, а также остаточную толщину тормозных дисков и колодок.

