Россияне переплачивают за Belgee X50+ 600 тысяч рублей

В базовой для рынка Белоруссии версии Comfort есть светодиодная оптика, 17-дюймовые колёса, комплект обогревов, климат-контроль, круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида и восемь подушек безопасности.

Под капотом новинки скрывается турбочетвёрка 1.5 (147 л.с. и 270 Нм), с которой работает семиступенчатый преселективный «робот». Привод — строго передний.

В России стартовой для Belgee X50+ комплектацией выступает схожая по наполнению Актив (Active) за 2,3 млн рублей. Таким образом, разница между двумя странами составляет 600 тыс. рублей.

Автомобиль белорусской марки, построенный на платформе BMA, предложен россиянам в трёх комплектациях. Его цена оказалась ниже, чем стоимость стандартного Belgee X50 в аналогичных версиях.

Читайте также: