Опубликовано 03 апреля 2026, 20:57
Россияне спешат ввезти в страну кроссоверы Geely Monjaro

Импорт новых автомобилей в Россию вырос на 40 процентов. По итогам марта на территорию России были импортированы около 66 тыс. автомобилей, из которых 33,3 тыс. были новыми — этот показатель на 40% превышает уровень прошлого года. Самой популярной импортируемой моделью назван кроссовер Geely Monjaro. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Geely Monjaro China
Алексей Кованов
С 1 апреля Минпромторг планировал ввести единую формулу расчета утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС (помимо РФ, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

Согласно этой формуле, к сумме утилизационного сбора, предусмотренного для той или иной категории автомобиля, приплюсуют разницу в таможенной пошлине, а также добавят разницу в НДС и акцизах.

Министерство сняло первоначальный дедлайн, оставив рынок в подвешенном состоянии – опустить шлагбаум могут в любой момент. И это вызвало оживление поставок по системе параллельного импорта.

Кроме того, у китайского Geely Monjaro появилась ультрадоступная версия. В КНР стартовали продажи кроссовера Geely Xingyue L Changfeng Edition стоимостью 124,7 тыс. юаней — это 1,4 млн рублей.

Чтобы снизить стоимость популярной модели, которую россияне знают под именем Geely Monjaro, маркетологи приняли решение отказаться от проекционного дисплея, массажа и адаптивного круиз-контроля.

Читайте также:

  • Продавцы подсчитали российскую стоимость новой Toyota RAV4
  • Немцы назвали подержанные автомобили, которые никогда не ломаются
  • Xiaomi показала 1000-сильного конкурента Porsche