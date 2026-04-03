Россияне спешат ввезти в страну кроссоверы Geely Monjaro

С 1 апреля Минпромторг планировал ввести единую формулу расчета утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС (помимо РФ, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения).

Согласно этой формуле, к сумме утилизационного сбора, предусмотренного для той или иной категории автомобиля, приплюсуют разницу в таможенной пошлине, а также добавят разницу в НДС и акцизах.

Министерство сняло первоначальный дедлайн, оставив рынок в подвешенном состоянии – опустить шлагбаум могут в любой момент. И это вызвало оживление поставок по системе параллельного импорта.

Кроме того, у китайского Geely Monjaro появилась ультрадоступная версия. В КНР стартовали продажи кроссовера Geely Xingyue L Changfeng Edition стоимостью 124,7 тыс. юаней — это 1,4 млн рублей.

Чтобы снизить стоимость популярной модели, которую россияне знают под именем Geely Monjaro, маркетологи приняли решение отказаться от проекционного дисплея, массажа и адаптивного круиз-контроля.

