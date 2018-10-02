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13:18

Mazda подтвердила возрождение роторных двигателей

Моторы войдут в состав электрических силовых установок

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Компания Mazda официально подтвердила план по возрождению роторных двигателей. Однако теперь эти агрегаты не будут использоваться в качестве основных тяговых моторов – их включат в состав электрических силовых установок.

Роторные двигатели планируется использовать исключительно в роли «экстендера» – для увеличения запаса хода электрокаров. Они будут работать только для подзарядки батарей во время движения, что позволит избежать частого посещения зарядочных комплексов.

В настоящее время компания Mazda готовит две электрических модели. Одна из них – «чистый» электрокар с возможностью подзарядки от розетки, а вторая как раз и станет оснащаться небольшим роторным агрегатом для увеличения запас хода машины.

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Подробностей о силовых установках и самих моделях в целом, пока нет. В компании лишь уточнили, что роторный двигатель сможет также работать на сжиженном газе.

В начале этого года стало известно, что роторные силовые установки «Мазды» будут использоваться в беспилотных моделях Toyota. Моторы также станут питать генераторы и увеличивать пробег машин.

Соглашение об обмене технологиями Toyota и Mazda подписали в 2015 году. А в 2016-м договорились о совместной разработке электромобилей и «умных» машин.

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