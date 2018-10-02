Mazda подтвердила возрождение роторных двигателей

Роторные двигатели планируется использовать исключительно в роли «экстендера» – для увеличения запаса хода электрокаров. Они будут работать только для подзарядки батарей во время движения, что позволит избежать частого посещения зарядочных комплексов.

В настоящее время компания Mazda готовит две электрических модели. Одна из них – «чистый» электрокар с возможностью подзарядки от розетки, а вторая как раз и станет оснащаться небольшим роторным агрегатом для увеличения запас хода машины.