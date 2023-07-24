Владельцы Rolls-Royce смогут заряжать новый Spectre раз в месяц

У среднестатистического владельца Rolls-Royce есть семь других автомобилей, так что зарядка электромобиля не застанет врасплох. Однако британская марка позаботилась о доступности зарядки: от домашней розетки аккумулятор ёмкостью 102 киловатт-часа можно зарядить менее чем за 11 часов, а при необходимости дома можно установить 50-киловаттный «суперчарджер».