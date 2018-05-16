Автомобиль зарегистрирован как самоделка

Пульс

В Москве нашли помесь «ЗИЛа», «Роллс-Ройса» и «Кортежа»

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16 мая 2018

В Москве сфотографировали странный автомобиль. Седан, замеченный энтузиастами сайта Avto-Nomer.ru, имеет очевидное сходство с Rolls-Royce Ghost, но несет эмблемы завода ЗиЛ, а оформлением передка напоминает машины проекта «Кортеж».

[Внезапный тест-драйв роскошного седана Rolls-Royce Ghost](https://motor.ru/testdrives/rrghost.htm)

Внезапный тест-драйв роскошного седана Rolls-Royce Ghost

При внимательном рассмотрении можно понять, что это и есть Rolls-Royce c иной передней и задней оптикой, оригинальным передним бампером и решеткой радиатора, и зиловскими эмблемами. «Мотор» проверил номера машины через один из интернет-сервисов и выяснил, что у машины есть роллс-ройсовский VIN-номер.

Судя по документам, она изготовлена в 2015 году, и оснащена «родным» двигателем V12 6.6 производства BMW мощностью 571 лошадиная сила.

Росстандарт еще 4 августа 2015 года выдал «Свидетельство о безопасности транспортного средства»: оно подтверждает родство с «Роллс-Ройсом», но по документам седан проходит как самоделка «ЗиЛ-НАМИ».

Впрочем, судя по СБКТС, «Роллс-ЗиЛ» не имеет отношения ни к НАМИ, ни к ЗиЛу. Его изготовителем значится некий Евгений Александрович Новицкий из Москвы. Мы проверили базы предпринимателей и обнаружили человека с такими же данными, который является учредителем и гендиректором двух фирм по ремонту и продаже автомобилей и запчастей к ним.

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Фото с сайта avto-nomer.ru
Теги:
ЗиЛКортеж
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