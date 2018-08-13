Выставку «Роллс-Ройсов» украсили уникальной доской для серфинга

Компания Rolls-Royce открыла экспозицию текущих моделей недалеко от отеля Intercontinental Carlton в Каннах. Наряду с внедорожником Cullinan, спецверсией кабриолета Dawn Adamas и новым Phantom, британский производитель выставил на всеобщее обозрение уникальную доску для серфинга, которую предоставил один из постоянных клиентов.

Серфборд длиной 2794 миллиметра изготовлен британской компанией Woodpop. В его конструкции используется павловния, шпон американского ореха, платана, анегри, а также березы. Серфборд украшен декоративным листом из 24-каратного золота. Стоимость такой доски не сообщается.

Выставленный там же кабриолет Dawn Adamas, тираж которого составит 30 экземпляров, впервые в истории бренда получил статуэтку «Дух экстаза», выполненную из углепластика, «звездный» потолок с градиентными переходами и часы, инкрустированные 88 искусственно выращенными черными бриллиантами.

Серфборд поместили на специальное крепление, установленное на крыше Rolls-Royce Ghost.

Весной Rolls-Royce представил спецсерию купе Wraith под названием Luminary Collection. Автомобиль получил потолок с «падающими звездами», светящиеся деревянные панели и детали салона из ткани, состоящей из сплетенных стальных нитей.