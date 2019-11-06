Еще не представленный Audi RS Q8 установил рекорд Нюрбургринга

В конце августа этого года сообщалось, что RS Q8 станет самым мощным кроссовером в линейке Audi. От стандартного Q8 «заряженную» версию можно отличить по оригинальным бамперам с массивными воздухозаборниками, 22-дюймовым дискам с низкопрофильной резиной, паре овальных выхлопных труб, разведенных по краям заднего бампера, и красным тормозным суппортам.