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13:43

Еще не представленный Audi RS Q8 установил рекорд Нюрбургринга

Пока результат официально не признан

Еще не представленный Audi RS Q8 оказался самым быстрым серийным кроссовером, когда-либо выезжавшим на трассу Нюрбургринг. Ему удалось проехать 21-километровый трек за 7 минут и 42,253 секунды, что на семь секунд быстрее конкурента Mercedes-AMG GLC 63 S.

Ингольштадский кроссовер показал время, которое можно сравнить с результатами Lamborghini Murcielago SuperVeloce, Nissan GT-R, Mercedes-Benz SLS AMG и Ferrari 599 GTB. Видео рекордного заезда, пока еще не признанного официально, появилось на портале Nurburgring.

RS Q8 укомплектован четырехлитровым мотором V8 твин-турбо , который выдает около 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой разгон до 100 километров в час занимает у RS Q8 3,8 секунды. Ограничитель максимальной скорости срабатывает на 305 километрах в час.

Тест самого крутого кроссовера Audi

В конце августа этого года сообщалось, что RS Q8 станет самым мощным кроссовером в линейке Audi. От стандартного Q8 «заряженную» версию можно отличить по оригинальным бамперам с массивными воздухозаборниками, 22-дюймовым дискам с низкопрофильной резиной, паре овальных выхлопных труб, разведенных по краям заднего бампера, и красным тормозным суппортам.

Источник: Nuerburgring.de