Для старых купе Audi разработали обвес в стиле RS2 Avant

Результат нескольких месяцев интенсивной работы пока можно увидеть только на рендерах. Виртуальная двухдверка примерила расширенный кузов с «квадратными» крыльями в духе Lancia Delta HF Integrale, массивный передний сплиттер, крылышки-канарды, а также развитый диффузор с врезанными по бокам овальными патрубками выхлопной системы.
Источником вдохновения для авторов проекта стал универсал Audi RS2 Avant, а также последние RS-модели из Ингольштадта. Прорези на капоте, к примеру, — это явная отсылка к Audi Sport quattro 1984 года, хотя такие же элементы есть у новых RS6 Avant и S3.
Выбор двигателя будет диктовать машина-исходник — на серийные Audi Coupé B3 ставили бензиновые моторы объемом 1,8 до 2,3 литра. А Audi S2 Coupé оснащали наддувным агрегатом объемом 2,2 литра, который выдавал 230 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, позволяя машине разогнаться до ста за 5,7 секунды и достигать максимальных 246 километра в час.
Ранее Prior Design разработало для Porsche Taycan очень широкий обвес, имитирующий аэродинамическое «оперение» гоночных болидов. Детали предложили изготовить из карбона или стеклопластика и дополнить их 22-дюймовыми колесами с пятью сдвоенными спицами.