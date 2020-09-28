Для старых купе Audi разработали обвес в стиле RS2 Avant

Источником вдохновения для авторов проекта стал универсал Audi RS2 Avant, а также последние RS-модели из Ингольштадта. Прорези на капоте, к примеру, — это явная отсылка к Audi Sport quattro 1984 года, хотя такие же элементы есть у новых RS6 Avant и S3.