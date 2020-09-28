14:15

Для старых купе Audi разработали обвес в стиле RS2 Avant

Немецкое тюнинг-ателье изготовит 40 комплектов обвеса

Audi RS2 Coupe © Prior Design
Алексей Носаченко
Тюнинг-ателье Prior Design и немецкая мастерская JP Performance выпустили комплект обвеса, который превращает купе Audi Coupé B3 (1988–1996) или S2 Coupé в нечто похожее на универсал RS2 Avant. Всего будет изготовлено 40 таких наборов по цене 5798 евро (532,5 тысячи рублей) каждый.

Результат нескольких месяцев интенсивной работы пока можно увидеть только на рендерах. Виртуальная двухдверка примерила расширенный кузов с «квадратными» крыльями в духе Lancia Delta HF Integrale, массивный передний сплиттер, крылышки-канарды, а также развитый диффузор с врезанными по бокам овальными патрубками выхлопной системы.

Источником вдохновения для авторов проекта стал универсал Audi RS2 Avant, а также последние RS-модели из Ингольштадта. Прорези на капоте, к примеру, — это явная отсылка к Audi Sport quattro 1984 года, хотя такие же элементы есть у новых RS6 Avant и S3.

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Выбор двигателя будет диктовать машина-исходник — на серийные Audi Coupé B3 ставили бензиновые моторы объемом 1,8 до 2,3 литра. А Audi S2 Coupé оснащали наддувным агрегатом объемом 2,2 литра, который выдавал 230 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, позволяя машине разогнаться до ста за 5,7 секунды и достигать максимальных 246 километра в час.

Ранее Prior Design разработало для Porsche Taycan очень широкий обвес, имитирующий аэродинамическое «оперение» гоночных болидов. Детали предложили изготовить из карбона или стеклопластика и дополнить их 22-дюймовыми колесами с пятью сдвоенными спицами.