Для Porsche Taycan разработали очень широкий карбоновый обвес

Полный комплект Prior Design состоит из расширителей колёсных арок, массивного переднего сплиттера, капота с прорезями, боковых юбок, нового диффузора и огромного неподвижного заднего антикрыла. Габаритная ширина тюнингового Porsche Taycan увеличивается на 100 миллиметров за счёт агрессивных накладок на задние арки. Спереди Taycan в интерпретации Prior Design прибавляет в ширину 60 миллиметров.
Фото: Prior Design
В качестве демонстрационного электрокара для презентации виртуального обвеса художники Prior Design выбрали топ-версию Taycan Turbo S с 761-сильной (1050 Нм) двухмоторной силовой установкой. Однако внешне Porsche Taycan от версии к версии практически не отличаются, так что аналогичные детали подойдут и для менее мощных электрмобилей.
Прайс-лист на тюнинг-кит Prior Design раскроют только потенциальным клиентам. Конечная цена будет зависеть от количества элементов и используемого материала.
Хотя с момента премьеры Porsche Taycan прошёл почти год, немецкий электромобиль — нечастый объект для тюнинга. Сторонние ателье избегают вмешательства в сложную электрическую силовую установку, ограничившись внешними доработками и переосмыслением интерьера.