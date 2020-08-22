23:45

Для Porsche Taycan разработали очень широкий карбоновый обвес

Ателье Prior Design показало рендеры широкофюзеляжного комплекта для электрокара

© Prior Design
Сергей Ильин
Немецкое бюро Prior Design разработало для Porsche Taycan очень широкий обвес, имитирующий аэродинамическое оперение гоночных болидов. Детали могут быть изготовлены из карбона или стеклопластика. Дополняют образ электромобиля 22-дюймовые кастомные диски с пятью сдвоенными спицами.

Полный комплект Prior Design состоит из расширителей колёсных арок, массивного переднего сплиттера, капота с прорезями, боковых юбок, нового диффузора и огромного неподвижного заднего антикрыла. Габаритная ширина тюнингового Porsche Taycan увеличивается на 100 миллиметров за счёт агрессивных накладок на задние арки. Спереди Taycan в интерпретации Prior Design прибавляет в ширину 60 миллиметров.

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Фото: Prior Design

В качестве демонстрационного электрокара для презентации виртуального обвеса художники Prior Design выбрали топ-версию Taycan Turbo S с 761-сильной (1050 Нм) двухмоторной силовой установкой. Однако внешне Porsche Taycan от версии к версии практически не отличаются, так что аналогичные детали подойдут и для менее мощных электрмобилей.

Прайс-лист на тюнинг-кит Prior Design раскроют только потенциальным клиентам. Конечная цена будет зависеть от количества элементов и используемого материала.

Хотя с момента премьеры Porsche Taycan прошёл почти год, немецкий электромобиль — нечастый объект для тюнинга. Сторонние ателье избегают вмешательства в сложную электрическую силовую установку, ограничившись внешними доработками и переосмыслением интерьера.