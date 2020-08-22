Для Porsche Taycan разработали очень широкий карбоновый обвес

В качестве демонстрационного электрокара для презентации виртуального обвеса художники Prior Design выбрали топ-версию Taycan Turbo S с 761-сильной (1050 Нм) двухмоторной силовой установкой. Однако внешне Porsche Taycan от версии к версии практически не отличаются, так что аналогичные детали подойдут и для менее мощных электрмобилей.