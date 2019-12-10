Audi обновила купе и лифтбек RS 5

Все точечные изменения внешности призваны еще больше дистанцировать RS 5 от обычных A5, а также приблизить облик моделей к старшим RS 6 Avant и RS 7 Sportback. Помимо решетки и фар, поменялась форма боковых юбок и диффузора — дополнительно их можно украсить накладками «глянцевый черный», «матированный алюминий» или углепластиком. В палитру цветов кузова добавлены два новых оттенка: синий Turbo blue и красный Tango red. Сиденья с отделкой кожей и алькантарой — стандартное оснащение, обивка наппой — опция.