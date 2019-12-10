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15:32

Audi обновила купе и лифтбек RS 5

После рестайлинга «заряженные» модели стали похожи на старшие RS 6 и RS 7

Алексей Носаченко
Компания Audi представила обновленные RS 5 Coupé и RS 5 Sportback. Внешне новинки можно опознать по увеличившейся в размерах решетке радиатора, воздухозаборникам под кромкой бампера и затемненным фарам с новым рисунком.

Все точечные изменения внешности призваны еще больше дистанцировать RS 5 от обычных A5, а также приблизить облик моделей к старшим RS 6 Avant и RS 7 Sportback. Помимо решетки и фар, поменялась форма боковых юбок и диффузора — дополнительно их можно украсить накладками «глянцевый черный», «матированный алюминий» или углепластиком. В палитру цветов кузова добавлены два новых оттенка: синий Turbo blue и красный Tango red. Сиденья с отделкой кожей и алькантарой — стандартное оснащение, обивка наппой — опция.

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В салоне есть мультимедийная система с 10,1-дюймовым дисплеем, виртуальная панель приборов и проекционный дисплей с собственной RS-графикой. Появились и индивидуально настраиваемые режимы движения RS1 и RS2, которые активируются кнопкой RS Mode на руле. Через них владелец может задать особые сочетания настроек трансмиссии, двигателя, дифференциала и громкости выхлопа.

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Под капотом Audi RS 5 по-прежнему установлен V6 2.9 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Он сопряжен с восьмидиапазонным автоматом и полноприводной трансмиссией quattro с межосевым самоблокирующимся дифференциалом. «В базе» есть спортивная подвеска RS, а за доплату можно получить адаптивную подвеску на стальных пружинах Dynamic Ride Control (DRC) c креноподавлением.

В Германии и других европейских странах продажи обновленных RS 5 Coupé и RS 5 Sportback начнутся в ближайшее время. Цена обеих машин — 83 500 евро или 5,9 миллиона рублей.