Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8

Бороться с возросшей мощностью призваны усиленные лонжероны и верхние рычаги подвески, чугунные поворотные кулаки, а также новые высокопроизводительные тормозные механизмы. Внедорожник сохранил мосты Dana 44 третьего поколения с электронными блокировками Tru-Lok и стабилизатор с гидрозамком.

А в качестве бонуса получил лифт-комплект подвески Mopar (+50 мм), однотрубные амортизаторы Fox с особыми настройками, шины с внешним радиусом 35 дюймов и капот с функциональным воздухосборником Tri-Level Hydro-Guide (за минуту он может «откачать» из моторного отсека 57 литров воды и не допускает попадания грязи).