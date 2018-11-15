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13:40

В России запретили продажи Chery Tiggo 3. Из-за первых национальных краш-тестов

Появились первые результаты краш-тестов национального рейтинга безопасности

Росстандарт, НАМИ, МАДИ и «Авторевю» огласили результаты первых тестов автомобилей, проведенных в рамках национального рейтинга безопасности RuNCAP. По итогам краш-тестов китайской компании Chery пришлось временно приостановить продажи кроссовера Tiggo 3: нарекания вызвали неподтвержденная безопасность стекол и качество громкой связи с оператором экстренных служб.

Всего на полигоне НАМИ разбили три автомобиля: в июле им стал Lifan Murman, в сентябре — Chery Tiggo 3, в ноябре — Hyundai Solaris. Первая модель нареканий не вызвала, так как краш-тест «подтвердил соответствие автомобиля требованиям технического регламента». Tiggo 3 2018 года выпуска с механической коробкой передач пришлось снять с продажи из-за проблем со стеклами и ЭРА-ГЛОНАСС, а информация по Solaris «будет размещена в ближайшее время».

Испытания RuNCAP проводятся в соответствии с Правилами ООН 94-01. Машины разбивают о барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 56 километров в час.

Компания Chery на своем сайте разместила сообщение о том, что претензия Росстандарта связана с отсутствием информации о стеклах в ОТТС. При этом они соответствуют Правилу ООН № 43 и имеют маркировку «E», подтверждающую высокое качество. Проблемы с качеством аварийной связи будут решаться специалистами компании вместе с представителями поставщика устройства.

Видео: ГНЦ РФ ФГУП НАМИ

Официальный запуск национального авторейтинга безопасности RuNCAP состоялся 9 ноября 2018 года. Между Росстандартом, НАМИ, МАДИ и «Авторевю» было подписано соглашение, цель которого — развитие национальной базы испытаний и совместная разработка требований безопасности автомобилей. А о том, что в России появится национальная методика проведения краш-тестов стало известно в июле.

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