В России запретили продажи Chery Tiggo 3. Из-за первых национальных краш-тестов

Всего на полигоне НАМИ разбили три автомобиля: в июле им стал Lifan Murman, в сентябре — Chery Tiggo 3, в ноябре — Hyundai Solaris. Первая модель нареканий не вызвала, так как краш-тест «подтвердил соответствие автомобиля требованиям технического регламента». Tiggo 3 2018 года выпуска с механической коробкой передач пришлось снять с продажи из-за проблем со стеклами и ЭРА-ГЛОНАСС, а информация по Solaris «будет размещена в ближайшее время».