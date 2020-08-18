Российские дилеры заявили о дефиците новых машин

По словам главы ассоциации автодилеров (РоАД) Олега Мосеева, с дефицитом новых легковых и коммерческих машин столкнулись почти все крупные дилерские сети. Проблема затронула даже отечественную Lada, но в меньшей степени, чем иностранные марки.

Дилерский центр «Авилон» оказался неспособен удовлетворить спрос россиян на автомобили сразу нескольких брендов: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Cadillac, Volkswagen, Hyundai. Основной дефицит наблюдается в популярном сегменте кроссоверов и внедорожников. Дилер отмечает, что причиной нехватки стали как сниженные темпы производства, так и каникулы на Калужском заводе Volkswagen и на предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге.

На резкий рост продаж в июле могло повлиять как снятие карантинных ограничений, так и акции от производителей и расширенные программы господдержки. Субсидии распространили на семьи, воспитывающие минимум одного ребенка, а порог стоимости автомобилей, приобретаемых по программе, увеличили с одного до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, многие россияне решили не затягивать с покупкой, ожидая скорого роста цен из-за обвала рубля.