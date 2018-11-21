В России разработают электрический «Мустанг» за 33 миллиона рублей

Об автомобиле, который получит название Aviar R67, известно больше, чем о фирме, собирающейся его продавать за 440 000 евро (около 33 миллионов рублей). По неподтвержденной информации, Aviar Motors находится в Москве, однако в презентации компания указывает, что цена действительна только в Голландии. При этом уже существует похожий проект: электрический рестомод «Мустанга» с официально лицензированным кузовом разрабатывает британская Charge Automotive
Судя по описанию на сайте, Aviar R67 оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси), суммарная мощность которых составит 840 лошадиных сил и 967 Нм крутящего момента. Оснащенный блоком батарей емкостью 100 киловатт-часов маслкар сможет проезжать на одной зарядке до 507 километров. С места до «сотни» Aviar R67 будет разгоняться за 2,2 секунды. Максимальная скорость составит 250 километров в час.
Фастбек планируется оснастить адаптивной пневмоподвеской, электронноуправляемым спойлером, 20-дюймовыми кованными алюминиевыми дисками, панорамным люком, цифровой приборной панелью и огромным сенсорным дисплеем.
Об аналогичном проекте британской Charge Automotive стало известно в середине ноября. В основе рестомода будет лежать официально лицензированный кузов фастбек или кабриолет. Общий тираж модели составит 499 экземпляров. Поставщиком электромоторов и силовой электроники для машин станет фирма Arrival. Она известна по разработке электрических фургонов для курьерской службы United Parcel Service (UPS).