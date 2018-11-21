В России разработают электрический «Мустанг» за 33 миллиона рублей

Об автомобиле, который получит название Aviar R67, известно больше, чем о фирме, собирающейся его продавать за 440 000 евро (около 33 миллионов рублей). По неподтвержденной информации, Aviar Motors находится в Москве, однако в презентации компания указывает, что цена действительна только в Голландии. При этом уже существует похожий проект: электрический рестомод «Мустанга» с официально лицензированным кузовом разрабатывает британская Charge Automotive