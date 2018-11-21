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17:42

В России разработают электрический «Мустанг» за 33 миллиона рублей

Заказчиком выступает ранее неизвестная фирма Aviar Motors

Российская инжиниринговая компания «КБ Архипов» ведет разработку электрического спорткара с дизайном классического Ford Mustang. Заказчиком выступает ранее неизвестная фирма Aviar Motors. Дизайн автомобиля создан студией Антона Кужильного — одного из авторов концептуального трамвая UVZ R1.

Об автомобиле, который получит название Aviar R67, известно больше, чем о фирме, собирающейся его продавать за 440 000 евро (около 33 миллионов рублей). По неподтвержденной информации, Aviar Motors находится в Москве, однако в презентации компания указывает, что цена действительна только в Голландии. При этом уже существует похожий проект: электрический рестомод «Мустанга» с официально лицензированным кузовом разрабатывает британская Charge Automotive

В основе фастбека будет лежать «тележка» с трубчатым каркасом и панелями из углепластика. Колесная база купе — 2960 миллиметров. Как у Tesla Model S P100D.

Судя по описанию на сайте, Aviar R67 оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси), суммарная мощность которых составит 840 лошадиных сил и 967 Нм крутящего момента. Оснащенный блоком батарей емкостью 100 киловатт-часов маслкар сможет проезжать на одной зарядке до 507 километров. С места до «сотни» Aviar R67 будет разгоняться за 2,2 секунды. Максимальная скорость составит 250 километров в час.

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Фастбек планируется оснастить адаптивной пневмоподвеской, электронноуправляемым спойлером, 20-дюймовыми кованными алюминиевыми дисками, панорамным люком, цифровой приборной панелью и огромным сенсорным дисплеем.

Об аналогичном проекте британской Charge Automotive стало известно в середине ноября. В основе рестомода будет лежать официально лицензированный кузов фастбек или кабриолет. Общий тираж модели составит 499 экземпляров. Поставщиком электромоторов и силовой электроники для машин станет фирма Arrival. Она известна по разработке электрических фургонов для курьерской службы United Parcel Service (UPS).

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