В России создадут единую систему навигации на дорогах

В объявленном в середине октября тендере указано, что в разработку единого российского навигатора будет вложено 48 миллионов рублей, а исполнителем станет подведомственный Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Планируется, что система будет создана к 2027 году.

ФГИС НАД будет получать данные от дорожных IT-сервисов, объединять их с регулярно обновляющимися картами дорог, а также следить за автомобилями с помощью ГЛОНАСС.

Таким образом, российская система будет самодостаточной и независимой от данных из других источников, в том числе и «не всегда достоверных», а также исключит дублирование данных. На карты будут занесены верифицированые объекты транспортной инфраструктуры, посты полиции и таможни.

ФГИС НАД поможет усовершенствовать логистику, что повлечет за собой снижение стоимости транспортных услуг, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минтранса. Кроме этого, за счет анализа безопасности движения на опасных участках дорог может снизиться смертность при ДТП.

На сегодняшний день российские навигационные сервисы опираются во многом на карты «Яндекса» и американского Google. По мнению экспертов, создание конкурентоспособной системы и потребует значительных вложений, причем не только единовременных: поддержка и регулярное обновление данных может обойтись государству в десятки миллионов рублей ежегодно.