В Госдуме обсудили запрет шипованных шин

По мнению Васильева, жители Центральной России могут обойтись без использования шипованной резины. Однако такие покрышки необходимы «там, где асфальта зимой практически не видно» под плотным слоем снега и льда.
Другие депутаты также считают, что полностью запрещать шипованную резину не следует. При этом в Госдуме изучают возможность региональных запретов, отметил Васильев.
«Конечно, можно много говорить о качестве асфальта у нас в стране, но недавно вышла новость от европейских ученых, которые подтвердили, что шипованная резина опасна для дорог не только на большой скорости, когда высокая кинетическая энергия, но и на маленькой скорости. Шипы выворачивают мелкую крошку даже европейского асфальт», – сказал Васильев.
Вопрос запрета шипованных шин обсуждается властями далеко не впервые. В прошлом году госкомпания «Автодор», в ведомстве которой находятся российские платные дороги, предложила Минтрансу снизить максимальную разрешенную скорость езды на таких покрышках до 70-80 километров в час. По данным различных исследований, шипы наносят серьезный ущерб дорожному полотну – особенно на высоких скоростях. Однако точных данных об износе асфальта до сих пор нет.
Также компания предложила продлить запрет на использование шипованной резины в Центральном регионе на 75 дней. На сегодняшний день, согласно техрегламенту Таможенного союза, «шиповку» можно использовать с начала сентября до конца мая – следовательно, формальный запрет на такие шины действует всего три месяца. При этом четких ограничений по использованию шипов в различных климатических поясах нет, как и штрафов за нарушение.