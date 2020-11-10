В Госдуме обсудили запрет шипованных шин

По мнению Васильева, жители Центральной России могут обойтись без использования шипованной резины. Однако такие покрышки необходимы «там, где асфальта зимой практически не видно» под плотным слоем снега и льда.

Другие депутаты также считают, что полностью запрещать шипованную резину не следует. При этом в Госдуме изучают возможность региональных запретов, отметил Васильев.