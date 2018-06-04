Новый Audi A7 Sportback добрался до России с одним мотором

Компания Audi начала на российском рынке продажи модели A7 Sportback нового поколения. Цены на автомобиль начинаются от 4 320 000 рублей.

В России лифтбек будет предлагаться только с одной силовой установкой – 340-сильной трехлитровой «шестеркой», семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и дополнительным стартер-генератором, а также системой полного привода quattro ultra с двумя муфтами на задней оси. «Сотню» такой автомобиль набирает за 5,3 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

Для новинки предусмотрено три варианта оснащения – Advance, Sport и Design. В базовую комплектацию входит кожаная отделка салона, руль с подогревом, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений и их электрорегулировка, парктроник, круиз-контроль, светодиодные фары, камера заднего вида, лобовое стекло с обогревом.

В версии Sport модель получит обвес кузова S line, спортивные кресла, автодоводчик дверей, 20-дюймовые колеса, а в модификации Design добавятся светодиодные матричные фары, передние кресла с вентиляцией и четырехзонный климат-контроль.

Кроме того, для модели будет доступно четыре варианта подвески: стандартная со стальными пружинами, спортивная с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом, адаптивная пневматическая с функцией автоматического выравнивания кузова и подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов.

Для сравнения, Mercedes-Benz CLS с трехлитровым 367-сильным мотором обойдется минимум в 5,66 миллиона рублей, а BMW 6 серии GT, оснащенный 340-сильным двигателем и полным приводом, будет стоить 4 090 000 рублей.