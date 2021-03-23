В России начнут выпускать электрические Ford Transit

Собирать электрические Ford Transit планируют на автозаводе в Елабуге, где в настоящий момент выпускают дизельные фургоны. Несмотря на стратегию Ford, которая предполагает постепенное сокращение производства автомобилей с ДВС, полностью отказываться от выпуска дизельных Transit в России не планируется.

По мнению компании, уже в 2022-м доля электрического легкого коммерческого транспорта в России составит около 1,5 процента, а к 2025 году вырастет до четырёх. Основными рынками сбыта электрофургонов станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, а также крупные города-миллионники. Использование электрических Transit позволит снизить затраты на лизинг до 20 процентов по сравнению с дизельными фургонами.

Для распространения электрического коммерческого транспорта представители «Соллерс» предлагают разрешить въезд электрическим фургонам в центр городов без ограничений, а также дать возможность бесплатно передвигаться по выделенным полосам и платным участкам автодорог. Кроме того, развитию электрического транспорта помогут зарядные станции, которые специалисты предлагают разместить на въездах в город и вдоль окружных дорог.