В России начались продажи нового Toyota Highlander

Новый Toyota Highlander — это глобальная архитектура TNGA, 3,5-литровый «атмосферник» V6 мощностью 249 лошадиных сил и 356 Нм крутящего момента, восьмидиапазонный «автомат» и два типа трансмиссии на выбор. В «базовой» комплектации «Престиж» кроссовер оснащен подключаемым полным приводом, а в «Люкс Safety» — новой системой Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя отдельными муфтами для каждого из задних колес, позволяющих реализовать активное управление вектором тяги.
По умолчанию Highlander оснащается светодиодной головной оптикой и противотуманными фарами, передними и задними датчиками парковки, системой автоматического торможения, новой панелью приборов с семидюймовым цветным дисплеем, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и экраном на восемь дюймов, а также USB-разъемами и зимним пакетом с дополнительным электрическим отопителем и воздуховодами для задних пассажиров.
В топовой «Люкс Safety» у кроссовера появляется обивка сидений из натуральной кожи, двойное переднее остекление, двухсекционная панорамная крыша, проекционный дисплей, аудиосистема JBL с 11 динамиками, подогрев лобового стекла и 20-дюймовые колеса.
Система выбора ездовых режимов Multi-Terrain Select присутствует в любом случае, а пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 доступен только в комплектации «Люкс Safety».
В его составе — радарный круиз-контроль, объединенный с системой распознавания дорожных знаков, функция контроля полосы, состояния водителя, автоматическое торможение и система распознавания пешеходов/велосипедистов, а также мониторинга слепых зон.
Ранее в России начали продавать обновлённые Toyota Hilux и Fortuner. Первый из них стоит от 2 472 000 рублей, а второй — от 2 436 000 рублей.