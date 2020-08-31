В России начались продажи нового Toyota Highlander

В его составе — радарный круиз-контроль, объединенный с системой распознавания дорожных знаков, функция контроля полосы, состояния водителя, автоматическое торможение и система распознавания пешеходов/велосипедистов, а также мониторинга слепых зон.

Ранее в России начали продавать обновлённые Toyota Hilux и Fortuner. Первый из них стоит от 2 472 000 рублей, а второй — от 2 436 000 рублей.