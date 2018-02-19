Во Владивостоке начали выпускать семиместную модель

Пульс

Кроссовер Mazda CX-9 стал российским

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19 февраля 2018

Во Владивостоке начался серийный выпуск семиместного кроссовера Mazda CX-9. Сборка модели развернута на совместном предприятии японского производителя и компании «Соллерс».

[Тест-драйв: как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9](https://motor.ru/testdrives/mazdacx-9.htm)

Тест-драйв: как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9

На данный момент на этом заводе уже выпускают кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6. Для запуска модели CX-9 было модернизировано оборудование сборочной и тестовой линий, а также оборудование, которое используется для внутренней логистики предприятия.

На дальневосточном заводе будут собирать автомбоили во всех комплектациях. Пока в России модель представлена с одним 231-сильным бензиновым турбомотором и автоматической коробкой передач, а также в двух комплектациях – Supreme и Exclusive.

В базовое оснащение Mazda CX-9 входят светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, кожаная отделка салона, навигация, камера заднего вида и проекционный дисплей.

Цены на модель сейчас начинаются от 2 890 000 рублей. Повлияет ли локализация производства на стоимость кроссовера, пока не уточняется. Из опубликованного ранее сертификационного документа следовало, что на рынке может появиться и переднеприводный вариант CX-9, однако подтверждения этому нет.

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