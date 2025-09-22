Россия — снова главный импортер китайских машин в мире

В 2025 году объем импорта легковых автомобилей из Кита в Россию резко сократился — с 9,15 до 4,1 миллиарда долларов. Причина падения — в повышении утилизационного сбора. Это разовый платеж, взимаемый за каждый ввезенный и произведенный на территории РФ автомобиль.

В целом КНР наращивает экспорт: за последний месяц лета 2025-го КНР вывезла за границу машин на сумму 10,2 миллиарда долларов. В августе 2024-го этот показатель был на 20 процентов меньше. За январь-август сумма составила 69,4 миллиарда против прошлогодних 59,2 миллиарда долларов.