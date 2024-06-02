Гендиректор КамАЗа назвал ошибки при развитии российского автопрома

Топ-менеджер поставил в пример китайскую модель организации производства

Гендиректор КамАЗа назвал ошибки при развитии российского автопрома. На прошедших в Тольятти парламентских слушаниях комитета Совета Федерации Сергей Когогин выделил промахи, которые были допущены до февраля 2022 года. Россия пустила на рынок большое количество зарубежных фирм без серьёзных обязательств. Это позволило им уйти с рынка без серьёзных финансовых потерь. Наконец, в нашей стране не оказалось прав на производимые автомобили.