Гендиректор КамАЗа назвал ошибки при развитии российского автопрома

Гендиректор КамАЗа назвал ошибки при развитии российского автопромаТоп-менеджер поставил в пример китайскую модель организации производства
Гендиректор КамАЗа привёл примеры, которые показывают ошибочность проводимой ранее политики. Концерн Toyota ушёл с завода в Санкт-Петербурге, оставив шесть тысяч двигателей, при этом использование силовых агрегатов затруднительно. На этом фоне «то, что сделал АвтоВАЗ — это на уровне подвига», — оценил усилия Волжского автозавода по возобновлению производства Сергей Когогин. Отключение всех систем и разрушение цепочек поставок со стороны Renault топ-менеджер назвал «не совсем адекватным».
Образцом для подражания рулевой КамАЗа считает китайскую модель: зарубежный автопроизводитель заходит на рынок через инвестиции, СП с местным заводом, а обязательным условием является «хороший» уровень локализации. Сергей Когогин предложил российскому автопрому взять эту практику на вооружение и не допускать прошлых ошибок на «новом этапе в развитии машиностроения». Вызовом для автопрома гендиректор КамАЗа считает нехватку денег: в вопросе создания электрокаров без господдержки не обойтись, убеждён Когогин.
К китайским моделям у руководителя КамАЗа отношение неоднозначное. С одной стороны, Сергей Когогин убеждён: по уровню компетенций компании из КНР обошли европейских конкурентов. С другой стороны, в текущем виде автомобили из Китая «вообще не приспособлены» к российским условиям.