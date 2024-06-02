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Новости
Опубликовано 02 июня 2024, 14:14
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Гендиректор КамАЗа назвал ошибки при развитии российского автопрома

Топ-менеджер поставил в пример китайскую модель организации производства
Гендиректор КамАЗа назвал ошибки при развитии российского автопрома. На прошедших в Тольятти парламентских слушаниях комитета Совета Федерации Сергей Когогин выделил промахи, которые были допущены до февраля 2022 года. Россия пустила на рынок большое количество зарубежных фирм без серьёзных обязательств. Это позволило им уйти с рынка без серьёзных финансовых потерь. Наконец, в нашей стране не оказалось прав на производимые автомобили.
Гендиректор КамАЗа назвал ошибки при развитии российского автопрома
© Lada
Сергей Ильин

Гендиректор КамАЗа привёл примеры, которые показывают ошибочность проводимой ранее политики. Концерн Toyota ушёл с завода в Санкт-Петербурге, оставив шесть тысяч двигателей, при этом использование силовых агрегатов затруднительно. На этом фоне «то, что сделал АвтоВАЗ — это на уровне подвига», — оценил усилия Волжского автозавода по возобновлению производства Сергей Когогин. Отключение всех систем и разрушение цепочек поставок со стороны Renault топ-менеджер назвал «не совсем адекватным».

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Образцом для подражания рулевой КамАЗа считает китайскую модель: зарубежный автопроизводитель заходит на рынок через инвестиции, СП с местным заводом, а обязательным условием является «хороший» уровень локализации. Сергей Когогин предложил российскому автопрому взять эту практику на вооружение и не допускать прошлых ошибок на «новом этапе в развитии машиностроения». Вызовом для автопрома гендиректор КамАЗа считает нехватку денег: в вопросе создания электрокаров без господдержки не обойтись, убеждён Когогин.

К китайским моделям у руководителя КамАЗа отношение неоднозначное. С одной стороны, Сергей Когогин убеждён: по уровню компетенций компании из КНР обошли европейских конкурентов. С другой стороны, в текущем виде автомобили из Китая «вообще не приспособлены» к российским условиям.

Источник:Бизнес-Online
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#АвтоВАЗ
#КАМАЗ