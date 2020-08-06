В России запатентовали дизайн таинственного внедорожного купе

Купе напоминает концепт-кар с необычным задним бампером, широким и низким кузовом, внушительным дорожным просветом и массивными колёсами, указывающими на его «внедорожный» характер. В задний бампер встроены патрубки выхлопной системы, что указывает на наличие двигателя внутреннего сгорания, а не электрической силовой установки. Схематично изображённый логотип имеется только на корме и по форме напоминает эмблемы Ferrari или Porsche.
Фото: Роспатент
В числе других особенностей экстерьера – «парящая» крыша, нестандартные дверные ручки, узкие и длинные наружные зеркала и сильно заваленные передние стойки.
Днём ранее в Сети появились рендеры UAZ Hunter от нидерландского дизайнера Эвоуда Луппенса. Внедорожник лишился задних дверей и выполнен в футуристичном стиле с узкой светодиодной передней оптикой и объёмным капотом. Серийного будущего у такого автомобиля, к сожалению, нет.