В России запатентовали дизайн таинственного внедорожного купе

Купе напоминает концепт-кар с необычным задним бампером, широким и низким кузовом, внушительным дорожным просветом и массивными колёсами, указывающими на его «внедорожный» характер. В задний бампер встроены патрубки выхлопной системы, что указывает на наличие двигателя внутреннего сгорания, а не электрической силовой установки. Схематично изображённый логотип имеется только на корме и по форме напоминает эмблемы Ferrari или Porsche.