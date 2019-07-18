Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:47

Появились новые подробности о «русском Прадо» от УАЗа

О будущем внедорожнике рассказал владелец «Соллерс»

Основной акционер «Соллерс» Вадим Швецов поделился новыми подробностями о новинке УАЗа – модели, которую он сам назвал «русским Прадо». В интервью «Коммерсанту» он заявил, что компания не будет строит «сложный автомобиль с какими-то хай-тек-решениями».
Загрузка...

Впервые информация об аналоге Land Cruiser Prado от УАЗа появилась 1 апреля, из-за чего была принята за шутку. Однако Ульяновский автомобильный завод действительно планирует создать внедорожник «на платформе класса «Прадо», который будет стоить примерно 1,5 миллиона рублей. Архитектуру, как ожидается, российские инженеры разработают совместно с немецкой компанией FEV. Это позволит будущей модели конкурировать с китайскими полноприводниками.

Швецов объяснил, откуда взялось сравнение с «Прадо». По его словам, внедорожник «хотелось сделать надежным, а надежность бренда Toyota легендарна».

Это не будет «сложный» автомобиль, напичканный современными технологиями – его преимуществом, помимо упомянутой надежности, станут функциональность и размер. «Именно эти свойства являются наиболее важными для потребителя», -- уверен Швецов.

Глава «Соллерс» напомнил, что новая платформа ляжет в основу не только внедорожника, но и других автомобилей в бизнес-секторе. Речь идет о пикапе и грузовике, а также их модификациях. Пока же то, что делает УАЗ, «не совсем отвечает сложившимся на рынке требованиям», а новый продукт поможет эти запросы реализовать.

Ранее УАЗ выпустил сериал для критиков «Патриота»

Кроме того, УАЗ планирует использовать агрегаты Ford Transit, в частности, моторы и трансмиссии. Не исключено, что они появятся и на «русском Прадо», который некоторые СМИ также называют «глубоко модернизированным «Патриотом».

Источник: Коммерсантъ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...