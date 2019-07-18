Появились новые подробности о «русском Прадо» от УАЗа

Впервые информация об аналоге Land Cruiser Prado от УАЗа появилась 1 апреля, из-за чего была принята за шутку. Однако Ульяновский автомобильный завод действительно планирует создать внедорожник «на платформе класса «Прадо», который будет стоить примерно 1,5 миллиона рублей. Архитектуру, как ожидается, российские инженеры разработают совместно с немецкой компанией FEV. Это позволит будущей модели конкурировать с китайскими полноприводниками.

Швецов объяснил, откуда взялось сравнение с «Прадо». По его словам, внедорожник «хотелось сделать надежным, а надежность бренда Toyota легендарна».