Появились новые подробности о «русском Прадо» от УАЗа

Впервые информация об аналоге Land Cruiser Prado от УАЗа появилась 1 апреля, из-за чего была принята за шутку. Однако Ульяновский автомобильный завод действительно планирует создать внедорожник «на платформе класса «Прадо», который будет стоить примерно 1,5 миллиона рублей. Архитектуру, как ожидается, российские инженеры разработают совместно с немецкой компанией FEV. Это позволит будущей модели конкурировать с китайскими полноприводниками.
Швецов объяснил, откуда взялось сравнение с «Прадо». По его словам, внедорожник «хотелось сделать надежным, а надежность бренда Toyota легендарна».
Это не будет «сложный» автомобиль, напичканный современными технологиями – его преимуществом, помимо упомянутой надежности, станут функциональность и размер. «Именно эти свойства являются наиболее важными для потребителя», -- уверен Швецов.
Глава «Соллерс» напомнил, что новая платформа ляжет в основу не только внедорожника, но и других автомобилей в бизнес-секторе. Речь идет о пикапе и грузовике, а также их модификациях. Пока же то, что делает УАЗ, «не совсем отвечает сложившимся на рынке требованиям», а новый продукт поможет эти запросы реализовать.
Кроме того, УАЗ планирует использовать агрегаты Ford Transit, в частности, моторы и трансмиссии. Не исключено, что они появятся и на «русском Прадо», который некоторые СМИ также называют «глубоко модернизированным «Патриотом».