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16:00

Посмотрите на роторную Mazda RX-7 в кузове шутинг-брейк

Японскому спорткару добавили практичности и стиля

В Японии обнаружился неординарный экземпляр купе Mazda RX-7 с роторно-поршневым двигателем, который превратили в шутинг-брейк при помощи тюнинговой детали.

Белая Mazda с цветными полосами принадлежит японцу, известному под ником zunda_no_omochi и определённо является одной из самых эффектных RX-7. В дополнение к комплекту расширителей кузова, аэродинамическому обвесу и огромным колёсным дискам, она отличается колпаком из пластика и стекла в задней части, который фактически превращает роторное купе в экзотический шутинг-брейк.

Как выяснилось, эту необычную деталь когда-то выпускало японское тюнинговое ателье Greddy специально для Mazda RX-7. Сколько таких колпаков было выпущено, остаётся загадкой. Производство таких колпаков давно прекращено, однако при желании их можно найти на вторичном рынке в Японии владельцы просят за них в среднем по 1200 долларов. Остаётся только пожалеть, что сегодня никто не выпускает ничего подобного.