Посмотрите на роторную Mazda RX-7 в кузове шутинг-брейк

Как выяснилось, эту необычную деталь когда-то выпускало японское тюнинговое ателье Greddy специально для Mazda RX-7. Сколько таких колпаков было выпущено, остаётся загадкой. Производство таких колпаков давно прекращено, однако при желании их можно найти на вторичном рынке в Японии — владельцы просят за них в среднем по 1200 долларов. Остаётся только пожалеть, что сегодня никто не выпускает ничего подобного.