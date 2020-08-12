Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class

Амбиентная подсветка нового S-Class представляет собой множество волоконно-оптических кабелей, сделанных из полностью прозрачного покрытия. Светодиодные ленты проходят через дверные панели, торпедо, центральную консоль, а также вдоль пола и задних сидений. Каждый оптический кабель состоит из 250 светодиодов, которые вместе создают единую непрерывную линию света по периметру интерьера автомобиля.

Инновационное освещение инженеры интегрировали с технологиями помощи водителю. К примеру, при возникновении опасной ситуации на дороге, система мониторинга слепых зон предупредит водителя о возможном столкновении при помощи ярко-красной подсветки салона. Кроме того, в пакете Warmth and Comfort атмосферное освещение будет работать вместе с системой подогрева элементов интерьера.