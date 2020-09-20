Новый Mercedes-Benz S-Class оказался немногим дороже конкурентов

После смены поколений и умеренного повышения цены Mercedes-Benz S-Class остался немногим дороже конкурентов — Audi A8 и BMW 7-Series. Разница в цене сопоставимых по мощности версий с минимальным оснащением — 5-6 тысяч евро. Однако бензиновый длиннобазный S 500 4Matic стоит сравнимо с восьмицилиндровыми версиями флагманов Audi и BMW, а значит по мере увеличения количества опций разница в цене с новинкой Mercedes-Benz будет только расти.