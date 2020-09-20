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Новый Mercedes-Benz S-Class оказался немногим дороже конкурентов

Daimler раскрыл цены на флагманский седан Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz
Сергей Ильин
Компания Mercedes-Benz запустила конфигуратор и опубликовала европейский прайс-лист на S-Class серии W223. Новинка оказалась немногим дороже конкурентов: цены в Германии стартуют с 94,5 тысячи евро за короткобазный заднеприводный седан в версии S 350 d. Поставки начнутся в декабре.

Как и предполагалось, на старте продаж новый Mercedes-Benz S-Class может быть исключительно шестицилиндровым. Наибольшая вариативность — у начальной модификации S 350 d с 286-сильным (600 Нм) турбодизелем OM656 объёмом 2,9 литра. Её можно заказать с задним или полным приводом, короткой или длинной колёсной базой. Все остальные версии исключительно полноприводные. Переплата за длиннобазную модификацию в Германии составляет 3,1-3,5 тысячи евро.

Интерьер нового Mercedes-Benz C-Class

Цены на длиннобазный полноприводный Mercedes-Benz S 400 d 4Matic с 330-сильным (700 Нм) турбодизелем стартуют с 108,6 тысячи евро, промежуточная топ-версия — бензиновый S 500 4Matic (435 сил, 520 Нм) — обойдётся минимум в 119,4 тысячи евро. В октябре немецкий конфигуратор пополнится ещё одной бензиновой модификацией — S 450 4Matic с 367-сильным (500 Нм) турбомотором 3.0, а в 2021 году появятся восьмицилиндровые версии.

Тип, объём двигателя, мощностьЦена (в евро)
Mercedes-Benz S 350 dдизельный, 2,9 литра, 286 лошадиных сил94 540
Mercedes-Benz S 350 d 4Matic Longдизельный, 2,9 литра, 286 лошадиных сил101 384
Mercedes-Benz S 400 d 4Matic Longдизельный, 2,9 литра, 330 лошадиных сил108 576
Mercedes-Benz S 500 4Matic Longбензиновый, 3,0 литра, 435 лошадиных сил119 364
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Фото: Mercedes-Benz S-Class W223

После смены поколений и умеренного повышения цены Mercedes-Benz S-Class остался немногим дороже конкурентов — Audi A8 и BMW 7-Series. Разница в цене сопоставимых по мощности версий с минимальным оснащением — 5-6 тысяч евро. Однако бензиновый длиннобазный S 500 4Matic стоит сравнимо с восьмицилиндровыми версиями флагманов Audi и BMW, а значит по мере увеличения количества опций разница в цене с новинкой Mercedes-Benz будет только расти.

Тип, объём двигателя, мощностьЦена (в евро)
Audi A8 L 50 TDI quattroдизельный, 3,0 литра, 286 лошадиных сил95 188
BMW 730 Ld xDriveдизельный, 3,0 литра, 286 лошадиных сил96 602
Mercedes-Benz S 350 d 4Matic Lдизельный, 2,9 литра, 286 лошадиных сил101 384
Audi A8 L 60 TFSI quattroбензиновый, 4,0 литра, 460 лошадиных сил117 608
BMW 750 Li xDriveбензиновый, 4,4 литра, 530 лошадиных сил121 264
Mercedes-Benz S 500 4Matic Longбензиновый, 3,0 литра, 435 лошадиных сил119 364

Не дёшевы и опции S-Класса: полноуправляемое шасси обойдётся в 1,5 тысячи евро, проекционный дисплей с дополненной реальностью — в 3,5 тысячи евро, а премиальная аудиосистема Burmester 4D с объёмным звучанием стоит 7,8 тысячи евро.

В Европе первые клиенты Mercedes-Benz получат новые S-Классы в декабре. Поставки флагманского седана в другие страны, в том числе в Россию, начнутся в первом квартале 2021 года, но рублёвые цены могут раскрыть до конца 2020-го.