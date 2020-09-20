Новый Mercedes-Benz S-Class оказался немногим дороже конкурентов

Как и предполагалось, на старте продаж новый Mercedes-Benz S-Class может быть исключительно шестицилиндровым. Наибольшая вариативность — у начальной модификации S 350 d с 286-сильным (600 Нм) турбодизелем OM656 объёмом 2,9 литра. Её можно заказать с задним или полным приводом, короткой или длинной колёсной базой. Все остальные версии исключительно полноприводные. Переплата за длиннобазную модификацию в Германии составляет 3,1-3,5 тысячи евро.
Интерьер нового Mercedes-Benz C-Class
Цены на длиннобазный полноприводный Mercedes-Benz S 400 d 4Matic с 330-сильным (700 Нм) турбодизелем стартуют с 108,6 тысячи евро, промежуточная топ-версия — бензиновый S 500 4Matic (435 сил, 520 Нм) — обойдётся минимум в 119,4 тысячи евро. В октябре немецкий конфигуратор пополнится ещё одной бензиновой модификацией — S 450 4Matic с 367-сильным (500 Нм) турбомотором 3.0, а в 2021 году появятся восьмицилиндровые версии.
|Тип, объём двигателя, мощность
|Цена (в евро)
|Mercedes-Benz S 350 d
|дизельный, 2,9 литра, 286 лошадиных сил
|94 540
|Mercedes-Benz S 350 d 4Matic Long
|дизельный, 2,9 литра, 286 лошадиных сил
|101 384
|Mercedes-Benz S 400 d 4Matic Long
|дизельный, 2,9 литра, 330 лошадиных сил
|108 576
|Mercedes-Benz S 500 4Matic Long
|бензиновый, 3,0 литра, 435 лошадиных сил
|119 364
Фото: Mercedes-Benz S-Class W223
После смены поколений и умеренного повышения цены Mercedes-Benz S-Class остался немногим дороже конкурентов — Audi A8 и BMW 7-Series. Разница в цене сопоставимых по мощности версий с минимальным оснащением — 5-6 тысяч евро. Однако бензиновый длиннобазный S 500 4Matic стоит сравнимо с восьмицилиндровыми версиями флагманов Audi и BMW, а значит по мере увеличения количества опций разница в цене с новинкой Mercedes-Benz будет только расти.
|Тип, объём двигателя, мощность
|Цена (в евро)
|Audi A8 L 50 TDI quattro
|дизельный, 3,0 литра, 286 лошадиных сил
|95 188
|BMW 730 Ld xDrive
|дизельный, 3,0 литра, 286 лошадиных сил
|96 602
|Mercedes-Benz S 350 d 4Matic L
|дизельный, 2,9 литра, 286 лошадиных сил
|101 384
|Audi A8 L 60 TFSI quattro
|бензиновый, 4,0 литра, 460 лошадиных сил
|117 608
|BMW 750 Li xDrive
|бензиновый, 4,4 литра, 530 лошадиных сил
|121 264
|Mercedes-Benz S 500 4Matic Long
|бензиновый, 3,0 литра, 435 лошадиных сил
|119 364
Не дёшевы и опции S-Класса: полноуправляемое шасси обойдётся в 1,5 тысячи евро, проекционный дисплей с дополненной реальностью — в 3,5 тысячи евро, а премиальная аудиосистема Burmester 4D с объёмным звучанием стоит 7,8 тысячи евро.
В Европе первые клиенты Mercedes-Benz получат новые S-Классы в декабре. Поставки флагманского седана в другие страны, в том числе в Россию, начнутся в первом квартале 2021 года, но рублёвые цены могут раскрыть до конца 2020-го.