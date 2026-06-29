С глазами покойника: в Сети появились фото нового BMW X5

Ключевая особенность новинки — совершенно новая светотехника, представляющая собой четыре буквы «X». В Сети такие фары мгновенно назвали «глазами покойника»: в комиксах умершему человеку часто рисуют аналогичные «крестики» вместо глаз.

Также подсветкой обзавелись горизонтальные планки решётки радиатора, а также фирменные «ноздри». Они, на удивление, имеют довольно скромные размеры, хотя прежде баварские стилисты предпочитали увеличивать формат декоративных окон.

По данным инсайдеров, новая генерация бестселлера объединит бензиновые, дизельные, подключаемые гибридные, электрические и водородные модификации. Все они примерят общий дизайнерский образ, но будут отличаться нюансами оформления.

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