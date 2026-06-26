Кузов от «девятки», полный привод от «Нивы»: в столице засняли редчайший Lada Tarzan

Lada Tarzan представляет собой гибрид: кузов от переднеприводных моделей ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109 установлен на полноприводное шасси от «Нивы». Это инженерное решение обеспечило автомобилю комфорт легкового хетчбэка и настоящие внедорожные возможности: постоянный полный привод, понижающий ряд в трансмиссии и дорожный просвет 220 мм.

Над проектом работали «АвтоВАЗ», инженерное бюро DECON и фирма «Лада-Консул». Производство «Тарзанов» длилось с 1997 по 2003 год. По разным оценкам, выпущено чуть более 2500 экземпляров, поэтому каждая сохранившаяся машина считается раритетом.