Кузов от «девятки», полный привод от «Нивы»: в столице засняли редчайший Lada Tarzan
Lada Tarzan представляет собой гибрид: кузов от переднеприводных моделей ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109 установлен на полноприводное шасси от «Нивы». Это инженерное решение обеспечило автомобилю комфорт легкового хетчбэка и настоящие внедорожные возможности: постоянный полный привод, понижающий ряд в трансмиссии и дорожный просвет 220 мм.
Над проектом работали «АвтоВАЗ», инженерное бюро DECON и фирма «Лада-Консул». Производство «Тарзанов» длилось с 1997 по 2003 год. По разным оценкам, выпущено чуть более 2500 экземпляров, поэтому каждая сохранившаяся машина считается раритетом.
Под капотом чаще всего устанавливали 1,7-литровый бензиновый мотор от «Нивы» мощностью 80 л.с. Отличительная черта салона — три рычага управления: для коробки передач и для «раздатки».
Судя по данным сервиса Nomerogram, сфотографированный Lada Tarzan — дизельная модификация с мотором 1,9 л. марки Peugeot. Машина последних годов выпуска. Цвет — бело-желтый. Первый раз автомобиль встал на учет в 2004 году на юридическое лицо. Сейчас им владеет физическое лицо. Пробег неизвестен.
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