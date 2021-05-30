Из старого Mercedes-Benz SLK сделают рестомод классического родстера

В том, что смелую фантазию Джона Сибала воплотят в металле сомневаться не приходится, ведь у S-Klub есть опыт создания похожего рестомода 300SL Speedster. От январского проекта 300SL Roadster отличается наличием съёмной жёсткой крыши и иной формой ветрового стекла.
Фото: Jon Sibal через facebook.com
Вероятно, по технике два рестомода Mercedes-Benz 300SL окажутся идентичны: под модным кузовом из стеклопластика окажется скрыто заднеприводное шасси Mercedes-Benz SLK 32 AMG. Это значит, что двухдверка будет не только стильно выглядеть, но и окажется весьма динамичной, ведь компрессорный 3,2-литровый двигатель M112 разовьёт как минимум 354 лошадиные силы.
О цене эксклюзивных рестомодов на базе старых SLK в S-Klub умалчивают, но и спидстер, и родстер явно окажутся намного дешевле и практичнее настоящих Mercedes-Benz 300SL, цена которых на аукционах превышает отметку в один миллион долларов.