Из старого Mercedes-Benz SLK сделают рестомод классического родстера

Вероятно, по технике два рестомода Mercedes-Benz 300SL окажутся идентичны: под модным кузовом из стеклопластика окажется скрыто заднеприводное шасси Mercedes-Benz SLK 32 AMG. Это значит, что двухдверка будет не только стильно выглядеть, но и окажется весьма динамичной, ведь компрессорный 3,2-литровый двигатель M112 разовьёт как минимум 354 лошадиные силы.