Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:43

Обновленные Ford S-Max и Galaxy научились следить за дорогой из «облака»

После рестайлинга модели получили «посвежевшую» вещность и современные технологии

Компания Ford обновила минивэны S-Max и более вместительный Galaxy. Обе модели получили измененную внешность и расширенный список оснащения, включая доступ к облачным сервисам.

Рестайлинговые модели можно узнать по крупной решетке радиатора и бамперам более сложной формы. В салоне доработали отделку сидений и также заменили рычаг переключения передач на шайбу.

Кресла получили вентиляцию и функцию массажа, а в двух комплектациях сиденья водителя и переднего пассажира можно отрегулировать по 18 параметрам, что отдельно отметили специалисты организации, которая занимается здоровьем позвоночника.

>
Reload
1 / 6

Ford S-Max

На минивэнах впервые появилась технология встроенного модема FordPass, которая превращает машину в мобильную точку доступа Wi-Fi, к которой можно подключить до 10 разных устройств. Также она умеет анализировать дорогу с помощью «облака» — автомобиль получает информацию из разных источников, и в случае опасности предупреждает водителя еще до того, как ее заметят датчики или сам человек.

>
Reload
1 / 7

Ford Galaxy

Кроме того, с помощью этой функции можно через мобильное приложение получать данные о местонахождении автомобиля и его состоянии — например, система умеет следить за уровнем топлива и знает дату следующей замены масла. Также со смартфона можно открывать и закрывать двери минивэна.

В моторной гамме появился более экономичный двухлитровый дизель EcoBlue мощностью от 150 до 240 лошадиных сил, в паре с которым работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, сменившая шести­ступенчатый «робот» с двумя сцепле­ниями. В базовой версии модели предлагаются с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, для моделей доступен адаптивный круиз-контроль с технологией «старт-стоп».

В России минивэны, как и другие модели компании, не представлены — Ford окончательно покинул отечественный рынок летом этого года. В июне остановили производство на последнем заводе марки, где выпускали ее бестселлер, модель Focus. Единственный автомобиль, которую по-прежнему производят и продают в России — коммерческий микроавтобус Ford Transit.