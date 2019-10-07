Обновленные Ford S-Max и Galaxy научились следить за дорогой из «облака»

Рестайлинговые модели можно узнать по крупной решетке радиатора и бамперам более сложной формы. В салоне доработали отделку сидений и также заменили рычаг переключения передач на шайбу.
Кресла получили вентиляцию и функцию массажа, а в двух комплектациях сиденья водителя и переднего пассажира можно отрегулировать по 18 параметрам, что отдельно отметили специалисты организации, которая занимается здоровьем позвоночника.
На минивэнах впервые появилась технология встроенного модема FordPass, которая превращает машину в мобильную точку доступа Wi-Fi, к которой можно подключить до 10 разных устройств. Также она умеет анализировать дорогу с помощью «облака» — автомобиль получает информацию из разных источников, и в случае опасности предупреждает водителя еще до того, как ее заметят датчики или сам человек.
Кроме того, с помощью этой функции можно через мобильное приложение получать данные о местонахождении автомобиля и его состоянии — например, система умеет следить за уровнем топлива и знает дату следующей замены масла. Также со смартфона можно открывать и закрывать двери минивэна.
В моторной гамме появился более экономичный двухлитровый дизель EcoBlue мощностью от 150 до 240 лошадиных сил, в паре с которым работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, сменившая шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В базовой версии модели предлагаются с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, для моделей доступен адаптивный круиз-контроль с технологией «старт-стоп».
В России минивэны, как и другие модели компании, не представлены — Ford окончательно покинул отечественный рынок летом этого года. В июне остановили производство на последнем заводе марки, где выпускали ее бестселлер, модель Focus. Единственный автомобиль, которую по-прежнему производят и продают в России — коммерческий микроавтобус Ford Transit.