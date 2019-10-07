Обновленные Ford S-Max и Galaxy научились следить за дорогой из «облака»

Рестайлинговые модели можно узнать по крупной решетке радиатора и бамперам более сложной формы. В салоне доработали отделку сидений и также заменили рычаг переключения передач на шайбу.

Кресла получили вентиляцию и функцию массажа, а в двух комплектациях сиденья водителя и переднего пассажира можно отрегулировать по 18 параметрам, что отдельно отметили специалисты организации, которая занимается здоровьем позвоночника.