Опубликовано 22 мая 2026, 13:00
С мощным мотором и длинной базой: представлен модернизированный «Валдай 45»

Стало известно, чем новый «Валдай 45 Pro» отличается от прежней версии. На мощностях завода «Нижегородские Грузовые Автомобили» начался выпуск новой версии магистрального тягача «Валдай 45» — «Валдай 45 Pro». В первую очередь новинка отличается повышенной мощностью двигателя (490 вместо 470 л.с.), а также уменьшеным передаточным числом главной передачи ведущего моста - 2,714 против 2,846.
«Валдай 45 Pro»
© ГК СТТ
Алексей Кованов
В списке доработок также заявлены увеличенная колёсная база, расширенная колея, полностью светодиодная оптика и более ёмкие топливные баки общей вместимостью 1040 л.

В кабине, отличающейся оформлением решётки радиатора, появились виртуальные приборы, улучшенный медиакомплекс, система кругового обзора и функция подключения смартфона.

Комплекс ассистентов водителя отныне включает системы автоматического торможения и мониторинга состояния водителя, а также помощника при старте на подъёмах.

Новую версию будут делать методом полного цикла. Благодаря этому машина получает заводское утепление, улучшенную шумоизоляцию и усиленную антикоррозийную обработку.

Источник:ГК СТТ
Автор:Алексей Кованов
