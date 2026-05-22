С мощным мотором и длинной базой: представлен модернизированный «Валдай 45»

В списке доработок также заявлены увеличенная колёсная база, расширенная колея, полностью светодиодная оптика и более ёмкие топливные баки общей вместимостью 1040 л.

В кабине, отличающейся оформлением решётки радиатора, появились виртуальные приборы, улучшенный медиакомплекс, система кругового обзора и функция подключения смартфона.

Комплекс ассистентов водителя отныне включает системы автоматического торможения и мониторинга состояния водителя, а также помощника при старте на подъёмах.

Новую версию будут делать методом полного цикла. Благодаря этому машина получает заводское утепление, улучшенную шумоизоляцию и усиленную антикоррозийную обработку.

