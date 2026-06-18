С паутиной вместо гриля: российская марка Tenet Plus представила кроссовер L6
Необычным стилестическим решением Tenet Plus L6 стала крупная решетка радиатора, напоминающая паутину. Сам производитель считает этот рисунок «бриллиантовым узором», который подчёркивает «статусный характер модели».
Старт продаж среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 запланирован на третий квартал 2026 года. Модель будет производиться на одном из автомобильных заводов российского холдинга «АГР».
О том, что на российском рынке появился новый автобренд Tenet Plus, стало известно 10 февраля 2026 года. Марка является результатом стратегического партнерства «АГР Холдинг» и компании Defetoo.
Ключевым приоритетом при создании автомобилей стала надежность, призванная гарантировать комфортный и безопасный опыт вождения вне зависимости от погоды и качества дорожного покрытия.
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