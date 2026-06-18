С паутиной вместо гриля: российская марка Tenet Plus представила кроссовер L6

О том, что на российском рынке появился новый автобренд Tenet Plus, стало известно 10 февраля 2026 года. Марка является результатом стратегического партнерства «АГР Холдинг» и компании Defetoo.

Ключевым приоритетом при создании автомобилей стала надежность, призванная гарантировать комфортный и безопасный опыт вождения вне зависимости от погоды и качества дорожного покрытия.

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