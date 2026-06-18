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Опубликовано 18 июня 2026, 07:29
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С паутиной вместо гриля: российская марка Tenet Plus представила кроссовер L6

В России наладят выпуск статусных кроссоверов Tenet Plus L6. Российский автомобильный бренд Tenet Plus представил свою первую модель — среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6. На опубликованных снимках виден автомобиль, внешне идентичный Lepas L6 — машине длиной 4570 мм, которая является одной из разновидностей Chery Tiggo 7.
Tenet Plus L6
Tenet Plus L6
© Tenet Plus
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Необычным стилестическим решением Tenet Plus L6 стала крупная решетка радиатора, напоминающая паутину. Сам производитель считает этот рисунок «бриллиантовым узором», который подчёркивает «статусный характер модели».

Старт продаж среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6 запланирован на третий квартал 2026 года. Модель будет производиться на одном из автомобильных заводов российского холдинга «АГР».

Tenet Plus L6

Tenet Plus L6

© Tenet

О том, что на российском рынке появился новый автобренд Tenet Plus, стало известно 10 февраля 2026 года. Марка является результатом стратегического партнерства «АГР Холдинг» и компании Defetoo.

Ключевым приоритетом при создании автомобилей стала надежность, призванная гарантировать комфортный и безопасный опыт вождения вне зависимости от погоды и качества дорожного покрытия.

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Автор:Алексей Кованов
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