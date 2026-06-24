С пластиковым горбом: в продаже появилась редкая грузопассажирская «Таврия»

Вместо задней двери на ЗАЗ-110 240 установлен «пластиковый горб» — крышка, увеличивающая объём багажника, с которой снаряжённая масса автомобиля возросла на 33 кг. Складной задний диван и боковое остекление сохранены.

Учитывая мелкосерийный статус этой модификации, она считается редкой. Стать обладателем раритета можно за 100 тыс. рублей, но продавец гарантирует «хорошему покупателю хороший торг».

В объявлении указано, что автомобиль оснащён 58-сильным мотором объёмом 1,2 литра, хотя такие официально выпускались только с 2000 года. Пробег машины составляет 200 тыс. км.

В объявлении много нестыковок, плюс нынешний хозяин не приложил фотографий реального хетчбэка: «Вложений не требует, автомобиль такой же как на фото только цвет серебро», — сообщает описание.

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