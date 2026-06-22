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Опубликовано 22 июня 2026, 07:56
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С полным приводом и мощным мотором: в РФ открыли продажи кроссовера Jeland J7

Стала известна стоимость кроссовера Jeland J7 петербургской сборки. Российская марка опубликовала прайс-листы Jeland J7 петербургской сборки. Как выяснил журнал Motor, в базовой версии новинка будет стоить 2,8 млн рублей. Такой вариант укомплектован 150-сильным турбомотором 1.6, 7-ступенчатой преселективной коробкой и передним приводом.
Jeland J7
Jeland J7
© Jeland
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В базовый набор оборудования под названием «Комфорт» входят круиз-контроль, задние датчики парковки, набор электронных ассистентов и «зимний пакет».

Также покупателю предложат версию «Престиж» за 3,0 млн рублей. Она дополнительной оснащается панорамным люком, многослойными передними стеклами и системой голосового управления.

Продолжают список беспроводная зарядка, электрический привод регулировки сидений и открывания багажника, обогрев сидений второго ряда, система кругового обзора и многое другое.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Jeland J7

© Jeland

Доплатив 300 тыс. рублей, покупатель «Престижа» сможет получить полный привод. Важно, что полноприводная модификация имеет двигатель отдачей 186, а не 150 л.с.

Центральным элементом салона является большой дисплей мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Мощный восьмиядерный процессор с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает быстрый отклик интерфейса.

Своей внешностью и характеристиками Jeland J7 напоминает Jaecoo J7 Limited Edition. Габариты последнего таковы: длина — 4600 мм, ширина — 1898 мм, высота — 1680 мм, а колёсная база — 2672 мм.

Производство полного цикла таких автомобилей будет организовано на высокотехнологичном заводе холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург) — это бывший завод компании General Motors.

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Автор:Алексей Кованов
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  3. С полным приводом и мощным мотором: в РФ открыли продажи кроссовера Jeland J7