С полным приводом и мощным мотором: в РФ открыли продажи кроссовера Jeland J7

В базовый набор оборудования под названием «Комфорт» входят круиз-контроль, задние датчики парковки, набор электронных ассистентов и «зимний пакет».

Также покупателю предложат версию «Престиж» за 3,0 млн рублей. Она дополнительной оснащается панорамным люком, многослойными передними стеклами и системой голосового управления.

Продолжают список беспроводная зарядка, электрический привод регулировки сидений и открывания багажника, обогрев сидений второго ряда, система кругового обзора и многое другое.